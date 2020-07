Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Warendorf (ots)

Am heutigen Montagmittag (27.07.2020) ereignete sich gegen 12.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße " Im Pattenmeicheln" in Ahlen. Zur Unfallzeit befuhr ein 25-jähriger Mann aus Ahlen, mit seinem PKW die Straße "Im Pattenmeicheln" in Richtung Hammer Straße. An der Unfallstelle beabsichtigte er an dem verkehrsbedingt wartenden PKW, eines 27-jährigen Mannes aus Oberhausen vorbeizufahren. Hierbei übersah der junge Mann das Fahrzeug einer entgegenkommenden 35-jährigen Frau aus Ahlen. Es kam zum Zusammenstoß. In Folge der Kollision schleuderte der unfallverursachende PKW gegen das zuvor passierte Fahrzeug des Oberhauseners. Durch die Folgen des Unfalls verletzten sich die beiden Fahrzeugführer aus Ahlen und ein 22-jähriger Beifahrer. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 12.500 Euro. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

