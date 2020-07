Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Samstagabend (25.07.2020, circa 22.00 Uhr) meldete sich eine 40-Jährige bei der Polizei, die Angaben zu einem Unfall an der Ecke Gänsestraße/Westernfelder Straße in Freckenhorst machte. Eine Person aus einer Gruppe Jugendlicher dürfte mit ihrem Fahrrad gegen ein geparktes Auto gefahren sein. Anschließend soll die Gruppe weitergefahren sein. Die Polizei sicherte diverse Spuren wie Abdrücke und Blutspuren am Auto, die zu der Schilderung der 40-Jährigen aus der Nachbarstraße passten. Die Gruppe bestand aus sechs bis acht männlichen Personen, welche Musikinstrumente transportierten. Wer kann Angaben zu den gesuchten Fahrradfahrern machen oder hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

