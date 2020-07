Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mann in OP-Kittel stahl Fahrrad Ergänzung zur Pressemitteilung vom 24.07.2020 - 12:16

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Der 39-Jährige im OP-Kittel stahl am Donnerstag (23.07.2020) noch ein weiteres Fahrrad in Beckum. Das entwendete Damenrad stand an einem Fitnessstudio an der Ahlener Straße. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein beiges Damenfahrrad mit der Aufschrift Visera. Am Lenker ist ein schwarzer Fahrradkorb befestigt, außerdem hat es eine 7-Gang-Nabenschaltung. Wem gehört das Fahrrad? Wir bitten den Besitzer sich bei der Polizei zu melden: Telefon 02521/911-0.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell