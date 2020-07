Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Draht über Straße gespannt

Warendorf (ots)

Am Donnerstagabend (23.07.2020, gegen 18:15 Uhr) fuhren Beamte der Polizei nach Ostbevern in die Raiffeisenstraße. Eine Zeugin hatte gesehen, wie ein circa 200 Meter langes Stück Draht über die Straße gespannt war. Zuvor konnte sie einen 10 bis 12 Jahre alten Jungen beobachten, der den Draht an einem Baumstamm befestigt hatte. Auf seinem Fahrrad fahrend, rollte er im Anschluss den Draht über die Straße kreuz und quer ab. Die Zeugin sprach ihn noch an und zog am Draht. Der Junge ließ die Rolle daraufhin fallen und verschwand. Ein weiterer Zeuge rollte den Draht wieder auf und übergab diesen der Polizei. Der Junge wird wie folgt beschrieben: 10 bis 12 Jahre alt, er trug ein blaues T-Shirt und war mit einem BMX-Fahrrad unterwegs. Wer kann Angaben zu dem Jungen und seiner Anschrift machen? Hinweise bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell