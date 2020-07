Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Waltstedde. Alkoholisierter Autofahrer beschädigt Verkehrszeichen und flüchtet

Warendorf (ots)

Am Sonntag, den 26.07.2020, gegen 04.15 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Hammer mit seinem Pkw die Bundesstraße 63 in Richtung Hamm. An der Kreuzung B63 Ecke Am Prillbach überfuhr dieser eine sich dort befindliche Verkehrsinsel und beschädigte dabei zwei Verkehrszeichen. Der 24-Jährige flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Ein Zeuge, der sich hinter dem Unfallverursacher befand, alarmierte die Polizei. Die Polizeikräfte konnten das Fahrzeug schließlich in Hamm anhalten und den Flüchtigen kontrollieren. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Daraufhin ordneten sie eine Blutprobe an und stellten das Fahrzeug sicher. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit nicht fest. Den 24-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell