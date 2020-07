Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde - Sünninghausen: Kradfahrer kommt nach Überholvorgang von der Fahrbahn ab

Warendorf (ots)

Am 25.07.2020, 12.30 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Krad die Oelder Straße in Fahrtrichtung Oelde - Sünninghausen. Ausgangs einer leichten Linkskurve geriet der Zweiradfahrer nach rechts auf die Bankette. Hier verlor der Oelder die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Der Mann wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An seinem Zweirad entstand Sachschaden, diesen schätzt die Polizei auf 1000 Euro.

