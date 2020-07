Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf - Freckenhorst: Radfahrerin bei Kollision schwerverletzt

Warendorf (ots)

Am heutigen Samstagmittag (25.07.2020, 11.30 Uhr) ereignete sich auf der Warendorfer Straße in Freckenhorst ein Verkehrsunfall. Beim Verlassen eines Grundstücks übersah eine 65-jährige PKW Fahrerin aus Warendorf eine Radfahrerin. Die ebenfalls aus Warendorf stammende 67-jährige Frau, befuhr mit ihrem Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg. Durch den Zusammenstoß kam die Zweiradfahrerin zu Fall und wurde schwerverletzt in ein Krankhaus gebracht. Sowohl am Fahrrad, als auch am PKW entstand Sachschaden.

