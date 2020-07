POL-WAF: Warendorf. Ein Schwerverletzter bei Alleinunfall

Polizei Warendorf

Ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Taxifahrer ereignete sich am Samstag, den 25.07.2020, um 04.20 Uhr. Der 48-jähriger Mann aus Harsewinkel befuhr mit seinem Taxi die Beelener Straße in Richtung Warendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 48-Jährige kurz vor der Abzweigung zur B475 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Rettungskräfte bargen den Mann aus dem Fahrzeug und brachten ihn in ein Krankenhaus. Eine Spezialfirma beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn. Die Höhe des entstandenen Sachsachadens steht aktuell nicht fest.

