POL-WAF: Sendenhorst/Everswinkel. Firmentransporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Freitag bislang vier Firmentransporter auf und stahlen verschiedene elektrische Werkzeuge, wie Bohrmaschinen und Akkuschrauber.

In Sendenhorst standen zwei betroffene Fahrzeuge auf der Straße Auf dem Bült und ein weiteres auf der Kopernikusstraße. Der in Everswinkel aufgebrochene Transporter war an der Raiffeisenstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

