Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unter Drogen im Auto

Warendorf (ots)

Am Freitag (24.07.2020) kontrollierten Polizeibeamte gegen 00:45 Uhr den Wagen eines 30-jährigen Freckenhorsters an der Hammer Straße in Ahlen. Da er durch den vermeintlichen Konsum von Drogen körperliche Auffälligkeiten aufwies, wurde ein Vortest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Im Krankenhaus entnahm man dem 30-Jährigen eine Blutprobe, die Weiterfahrt ist bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

