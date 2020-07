Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst- Albersloh, Radfahrerin stürzte und verletzte sich

Warendorf (ots)

Am 23.07.2020, gegen 17:30 Uhr, verletzte sich eine 65- jährige Frau aus Menden bei einem Verkehrsunfall auf dem Radweg der L586 (Rummler). Die Radfahrerin befuhr den Radweg hinter einem 71- jährigen Radfahrer aus Menden von Münster in Fahrtrichtung Albersloh. In Höhe der Einmündung "Rummler 8" berührte sie mit dem Vorderrad ihres Pedelec das vor ihr fahrende Rad und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau, sodass sie mit einem RTW in eine Klinik nach Münster zur weiteren Untersuchung gebracht werden musste. Am Fahrrad entstand nur geringer Schaden.

