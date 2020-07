Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Frau wurde von falschem Enkel betrogen

Warendorf (ots)

Eine 85-jährige Frau aus Neubeckum wurde Opfer eines Enkel-Trick Betrügers. Die Rentnerin bekam am Montag (20.07.2020) den Anruf ihres vermeintlichen Enkelsohnes. Er wolle sich ein Auto kaufen, stünde gerade in einem Autohaus in Bielefeld und benötige Geld. Sie sicherte ihm einen Betrag in bar zu. Der Anrufer informierte sie, dass das Geld nicht reichen würde. Er bat die Frau noch mehr Geld von der Bank abzuholen, was sie zusicherte. Er suggerierte ihr außerdem, dass niemand etwas davon wissen dürfe. Zwei Tage später (Mittwoch, 22.07.2020) meldete sich der Unbekannte erneut auf dem Festnetz. Er bat die Seniorin das Geld von der Bank zu holen, er würde dann später vorbeikommen. Die 85-Jährige kam dem nach und erhielt einen weiteren Anruf. In diesem teilte der Mann mit, dass seine Freundin das Geld in Neubeckum entgegennehmen würde. Die Übergabe erfolgte in der Nähe einer Bäckerei an der Harbergstraße. Der Betrüger rief später nochmal bei seiner vermeintlichen Oma an und sicherte ihr einen baldigen Besuch zu. Nachdem er nicht kam und sich nicht mehr meldete, wurde die Rentnerin misstrauisch und informierte die Polizei.

Die Geldbotin wird wie folgt beschrieben: circa 1,60 Meter groß, 30 Jahre alt, normale Statur und sprach ohne Dialekt. Wer hat am Mittwochnachmittag die verdächtige Frau in der Nähe der Bäckerei an der Harbergstraße in Beckum gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

