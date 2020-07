Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte Westbevern. Schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang

Warendorf (ots)

Mittwochmorgen (22.07.2020, circa 08.00 Uhr) gab es einem schweren Verkehrsunfall auf der Grevener Straße bei Westbevern. Ein 58-Jähriger fuhr mit seinem Auto die Landstraße in Richtung Greven. Zeitgleich fuhr eine 22-Jährige mit ihrem PKW in entgegengesetzte Richtung. Aus bisher nicht geklärter Ursache, kam der 58-Jährige auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Wagen der Steinfurterin zusammen. Der Harsewinkler verstarb noch an der Unfallstelle. Rettungskräfte brachten die lebensgefährlich verletzte junge Frau in ein Krankenhaus. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallermittlung hinzugezogen, die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

