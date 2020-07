Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pedelecfahrer stürzte nach Bremsung

Warendorf (ots)

Am Dienstagabend (21.07.2020, 21.45 Uhr) befuhr ein 64-jähriger Mann aus Ahlen mit seinem Pedelec die Keplerstraße. Dabei stürzte er durch eine Vollbremsung auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Eine 35-jährige Ahlenerin parkte ihr Auto am Straßenrand und soll die Tür geöffnet haben. Beide Unfallbeteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Ablauf, daher sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

