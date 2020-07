Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Rauchentwicklung aus Wohnhaus

Warendorf (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am Dienstag, 21.07.2020, gegen 15.00 Uhr, zu einer Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus an der Von-Vincke-Straße in Ahlen gerufen. Die Feuerwehr stellte einen Brand in der Küche des Hauses fest. Die Feuerwehr löschte den Brand. Rettungskräfte brachten einen Bewohner auf Grund einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei nahm die Brandstelle zur Ermittlung der Brandursache in Augenschein. Es entstand Sachschaden im Bereich der Küche, Angaben zur Schadenshöhe können zurzeit nicht gemacht werden.

