POL-WAF: Beckum. 82-Jähriger aus Tagespflege vermisst

Warendorf (ots)

Seit Dienstag, dem 21.07.2020, 15:15 Uhr, wird 82- jähriger Mann aus einer Tagespflegeeinrichtung in Beckum vermisst. Die Einrichtung hat die Polizei um Hilfe bei der Suche gebeten und diese bittet auf diesem Wege um die Mithilfe der Bevölkerung. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- blau-weiß-gelb gestreiftes Polohemd - blaue Jeans - ohne Gehilfe - Brillenträger - graue Haare - 160 cm groß - schlanke Figur

Der Senior wohnt derzeit in der Pflegeeinrichtung in Beckum Hinweise nimmt die Polizei in Beckum 02521-9110 entgegen.

