Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Schlägerei in Bäckerei

Warendorf (ots)

Dienstagvormittag (21.07.2020, 11.35 Uhr) kam es zu einer Schlägerei in einer Supermarktbäckerei in Warendorf. Ein 51- und ein 61-Jähriger haben offensichtlich private Differenzen. Der 61-Jährige sei mit seinem Auto auf Höhe "Hohe Straße" in der Innenstadt mit überhöhter Geschwindigkeit auf den 51-jährigen Warendorfer zugefahren. Dabei beschimpfte er ihn. Der 51-Jährige konnte sich in die Bäckerei im Supermarkt an der Krückemühle retten. Der 61-Jährige kam dazu und schlug auf den Mann aus Warendorf ein. Nachdem sich Zeugen einmischten, ließ der 61-jährige Warendorfer von seinem Bekannten ab und verließ die Bäckerei. Der 51-Jährige wurde bei der Schlägerei leicht verletzt.

