Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auto angefahren und Schaden ignoriert

Warendorf (ots)

Freitagmorgen (17.07.2020) parkte ein 53-jähriger Warendorfer seinen grauen Mercedes Benz auf dem Parkplatz am Kreishaus an der Waldenburgerstraße in Warendorf. In der Zeit zwischen 05.45 Uhr und 12.00 Uhr stieß ein offensichtlich rotes Fahrzeug gegen den Wagen und beschädigte diesen an der linken Seite. Wer hat am Freitag etwas beobachtet oder kann Angaben zu dem vermeintlichen Unfallfahrzeug machen? Melden Sie sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

