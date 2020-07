Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Rentner bei Unfall verletzt - Beteiligte fahren weiter

Warendorf (ots)

Ein 79-Jähriger fuhr Samstagnachmittag (18.07.2020, 13.45 Uhr) mit seinem Pedelec den Radweg im Warendorfer Emspark, Höhe Freibad, in Richtung Piratenspielplatz. Vor ihm fuhren ein Mann und eine Frau auf ihren Fahrrädern. Der Warendorfer wollte die beiden überholen, klingelte um sich bemerkbar zu machen und startete seinen Überholvorgang. In diesem Moment scherte der vor ihm fahrende Mann auf seinem Fahrrad aus. Durch eine Notbremsung, konnte der Rentner einen Zusammenstoß verhindern. Bei der Bremsung stürzte der Warendorfer und verletzte sich. Die beiden Radfahrer hielten an, waren aber nicht bereit ihre Personalien anzugeben und fuhren weiter. Der leicht Verletzte suchte am Ende der Brücke ein erneutes Gespräch, die beiden Unfallbeteiligten verweigerten weiter jede Aussage. Wer hat etwas beobachtet und kann Informationen zu den beiden Personen, circa 50 Jahre alt, auf ihren Rädern geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

