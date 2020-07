Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pflegerin erkennt Trickanruf und schützt Rentnerin vor Abzocke

Warendorf (ots)

Eine 81-jährige Ahlenerin wäre Freitag (17.07.2020) fast Opfer eines Betrügers geworden. Die Rentnerin bekam gegen 10:30 Uhr den Anruf eines Mannes, der sich als ihr Sohn ausgab. Die 81-Jährige war zuerst unsicher, glaubte dann aber doch ihren Sohn in der Leitung zu haben. Der Mann gab an, mit seiner Freundin zusammen eine Immobilie kaufen zu wollen und benötige Geld von ihr. Die Seniorin sicherte dem Anrufer einen größeren Geldbetrag zu und gab ihm noch ihre Handynummer. Sie machte sich auf den Weg zur Bank. Währenddessen rief der Unbekannte ein weiteres Mal über die Festnetznummer an. Hier nahm die Pflegerin der Rentnerin ab, während diese noch unterwegs war. Die 58-Jährige erkannte sofort, dass der Anrufer nicht der Sohn der Frau war. Nachdem die Seniorin zurückkam, wurde sie von ihrer Pflegerin aufgeklärt und gewarnt, dass sie das Geld auf keinen Fall aushändigen dürfe. Sie alarmierte die Polizei und die 81-Jährige brachte ihr Geld zurück zur Bank.

