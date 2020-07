Polizei Warendorf

POL-WAF: Neubeckum. Hund verhindert Diebstahl

Warendorf (ots)

Weil ein Hund Montagnacht (20.07.2020) gegen 02.00 Uhr laut bellte, wurde ein Einbrecher vertrieben. Der 27-jährige Sohn einer Familie in Neubeckum wachte nachts auf, da der Hund der Familie anschlug. Als der Neubeckumer nachsah, beobachtete er, wie ein Schatten über das Dach verschwand. Der Unbekannte gelangte vermutlich über ein auf Kipp stehendes Fenster im ersten Obergeschoss ins Haus. Beute machte der mutmaßliche Täter nicht. Wer hat in der Nacht zu Dienstag verdächtige Personen in der Jahnstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

