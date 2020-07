Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. PIN-Nummer ausgespäht - Geld gestohlen

Warendorf (ots)

Eine 82-jährige Frau kaufte am Freitag (17.07.2020) in einem Supermarkt an der Alleestraße in Dolberg ein. Während sie mit ihrer EC-Karte an der Kasse bezahlte, beobachtete ein Unbekannter die Ahlenerin, wie sie ihre PIN eingab. Der Mann merkte sich offensichtlich die Geheimnummer. Als die Dame das Geschäft verließ, ging auch der Mann und informierte zwei Mittäter. Diese beiden folgten der 82-Jährigen nach Hause. Hier verwickelten sie die Ahlenerin in ein Gespräch und stahlen die EC-Karte aus der Handtasche vom Beifahrersitz. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst einen Tag später und ließ die Karte sofort sperren. Ihre Bank teilte ihr mit, dass mit der EC-Karte bereits ein größerer Geldbetrag abgehoben wurde. Der Täter an der Kasse wird wie folgt beschrieben: circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank, osteuropäischen Typs, trug eine schwarze Cap mit einem weißen "M" drauf, blaue Jacke, kurze Hose und dunkle Schuhe.

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie dafür sensibilisieren, auch an der Kasse im Supermarkt und in Geschäften sowie bei der Eingabe Ihrer PIN im Handy achtsam zu sein. Sollte Ihnen trotzdem etwas gestohlen werden, rufen Sie sofort die Polizei unter 110 und lassen Sie gestohlene EC-oder Kreditkarten über die Nummer 116 116 sperren.

