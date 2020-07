Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Bewohner überrascht Einbrecher - Entschuldigung folgt

Warendorf (ots)

Am Montag, den 20.07.2020, um 21.23 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung an der Hauptstraße einzudringen. Als der Täter bei der Tatausführung einen Bewohner erblickte, flüchtete er ohne Beute in Richtung Katthagenstraße. Zur Überraschung des Zeugen kehrte der Unbekannte nach kurzer Zeit zum Tatort zurück, um sein offensichtlich liegengebliebenes Handy mitzunehmen. Als der Einbrecher zum zweiten Mal auf den Bewohner traf, entschuldigte er sich und flüchtete erneut. Der Zeuge konnte den Täter wie folgt beschreiben: männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt, circa 175cm groß, vermutlich Osteuropäer, dunkler Bartansatz, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einem grauen Trainingsanzug und blauen Sportschuhen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich bei der Polizeiwache Oelde, Telefon 02522-9150 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell