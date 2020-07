Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Auseinandersetzung zweier Gruppen - Korrektur zur Pressemeldung vom 20.07.2020, 12:25 Uhr

Warendorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (05.30 Uhr) kam es an der Kopernikusstraße in Oelde zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Entgegen der ersten Meldung soll ein 31-Jähriger eine 20-Jährige mit einer Eisenstange angegriffen haben. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Eisenstange wurde sichergestellt. Des Weiteren soll es einen Angriff von einem 22-Jährigen auf einen 20-Jährigen gegeben haben. Der 20-Jährige wurde in der Erstmeldung irrtümlich als 23-Jähriger benannt. Tatablauf, Anzahl der Beteiligten und die Motive müssen in weiteren Ermittlungen geklärt werden.

