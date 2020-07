Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Auseinandersetzung zweier Gruppen

Warendorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es an der Kopernikusstraße in Oelde zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Bei dieser Schlägerei soll ein 22-Jähriger einen 23-Jährigen auch mit einer Eisenstange angegriffen haben. Dem 22-jährigen Oelder wurde eine Blutprobe entnommen, die Eisenstange wurde sichergestellt. Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit unklar und müssen bei den Vernehmungen ermittelt werden.

