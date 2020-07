Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Motorrad gestohlen und aufgebrochen

Warendorf (ots)

Zwei Unbekannte stahlen in der Nacht von Freitag auf Samstag (17.07.2020-18.07.2020) ein defektes Motorrad an der Nordenmauer in Ahlen. An der Kreuzung Theodor-Körner-Straße/Wallstraße sah eine Zeugin, wie zwei Personen an dem Motorrad hantierten. Sie sprach die unbekannten Männer aus dem Haus heraus an, woraufhin diese flüchteten. Als die Ahlenerin am Samstagmorgen das Motorrad und ein Fahrrad da liegen sah, informierte sie die Polizei. Die mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, circa 20 bis 30 Jahre, dunkle Haare, eine Person trug ein weißes T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen entgegen: Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

