Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Unfall zwischen Krad und Rad

Warendorf (ots)

Samstagabend stießen ein 19-jähriger Kradfahrer aus Sendenhorst und eine 77-jährige Ahlenerin mit ihrem Fahrrad in Sendenhorst zusammen. Der Kradfahrer fuhr auf der K4 in Richtung Sendenhorst und die Ahlenerin überquerte diese. Beide Fahrer wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf über 2400 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell