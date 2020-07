Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Unter Drogen im Auto

Warendorf (ots)

Ein 21-jähriger Warendorfer war Freitagnacht (17.07.2020) mit seinem PKW auf der Straße Münstertor in Telgte unterwegs. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Polizisten den Wagen des Warendorfers und seines 21-jährigen Beifahrers aus Telgte an. Auf Nachfragen gab der Warendorfer zu, Alkohol getrunken zu haben. Beide Insassen wiesen körperliche Auffälligkeiten auf, weswegen die Beamten auch nach dem Konsum von Betäubungsmitteln fragten. Der Fahrer gab zu, am Tag zuvor Cannabis konsumiert zu haben, deshalb erfolgte die Entnahme einer Blutprobe.

