Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Falsche Polizisten mit verschiedenen Maschen

Warendorf (ots)

In den letzten Tagen kam es vermehrt zu Anrufen falscher Polizeibeamter.

In Ahlen bekam eine 64-jährige Frau einen Anruf - angeblich von der Polizeiwache in Ahlen. Der falsche Polizeibeamte suggerierte ihr am Telefon, dass morgens ein älterer Mann in ihrer Straße überfallen worden sei und fragte nach Informationen. Die 64-Jährige äußerte keine Zeit zu haben und sich später zurückzumelden. Die angegebene Rückrufnummer lief allerdings ins Leere und war nicht vergeben. Eine weitere Ahlenerin bekam einen ähnlichen Anruf. In diesem Fall wurde ihr vorgetäuscht, dass es in der Gegend zu einem Mord gekommen sei und sie die nächste auf einer Liste sei. Der Anrufer wollte eine halbe Stunde später weitere Informationen persönlich mit ihr besprechen, tauchte aber nicht an der Haustüre auf. In einem weiteren Fall reagierte eine 83-jährige Frau aus Ahlen richtig: während eines Telefonats wurde ihr prophezeit, das nächste Opfer einer bevorstehenden Straftat zu sein. Bevor der falsche Polizist Forderungen stellen konnte, legte die Rentnerin auf.

In diesen Zusammenhängen möchten wir darauf hinweisen: falsche Polizeibeamte erzählen oft Geschichten über Morde in der Nachbarschaft oder über Einbrüche in der Gegend, sowie über mögliche Raubüberfälle. Legen Sie in diesem Fall sofort auf und rufen Sie die echte Polizei unter 110 an.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell