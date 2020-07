Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. PKW Diebstahl

Warendorf (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Sonntag, 19.07.2020, gegen 17.25 Uhr, in Ennigerloh auf der Bahnhofstraße einen dort geparkten silbernen Mazda 6 mit dem Kennzeichen BE-AM1997. Wer hat rund um die Tatzeit im Bereich der Bahnhofstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Oelde unter Telefon 02522-9150 oder der Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

