Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde - E-Bike von PKW erfasst

Warendorf (ots)

Am 18.07.20, gegen 17.53 Uhr kam es in Drensteinfurt-Walstedde zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem E-Bike. Ein 54-jähriger Dortmunder fuhr mit seinem Pkw die Landstraße 671 (L 671) in Richtung Ahlen. Zeitgleich fuhr eine 69-jährige aus Hamm mit ihrem E-Bike auf einen Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Herrenstein. Sie beabsichtigte die L 671 zu überqueren. Dabei übersah sie den von rechts kommenden PKW und kollidierte mit ihm. Durch den Aufprall stürzte die E-Bike-Fahrerin und verletzte sich leicht. Sie wurde zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen in ein nahegelegendes Krankenhaus gebracht.

