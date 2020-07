Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum - Kradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am 17.07.2020, kam es gegen 18.59 Uhr in Beckum auf der Straße Unterberg I zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Ein 43-jähriger Beckumer fuhr mit seinem Krad auf der Straße Unterberg in Richtung Lippetal. In einer Rechtskurve geriet der Kradfahrer zunächst ins Schlingern und kam dann zu Fall. Anschließend rutschte er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden PKW einer 69-jährigen Beckumerin. Der 43-jährige wurde durch den Zusammmenstoß leicht verletzt. Zur ärztlichen Versorgung wurde er in eine nahes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell