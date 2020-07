Polizei Warendorf

POL-WAF: Demonstrative Aktion in Beelen war nicht angemeldet

Warendorf (ots)

Am 17.07.2020, um 13.25 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Serviceunternehmens aus Beelen, das auch mit der Fa. Tönnies kooperiert, der Polizei Warendorf, dass eine Gruppe mit weißen Schutzanzügen und Masken vermummter Personen auf das Betriebsgelände gekommen sei. Dort seien dann Angestellte gefilmt, mehrere Plakate aufgestellt und mitgebrachter Müll ausgekippt worden. Die Gruppe hatte das Gelände bei Eintreffen der sofort entsandten Einsatzkräfte bereits wieder verlassen. Ein Mitarbeiter verfolgte aber zwei Fahrzeuge, in die die Personen eingestiegen waren. Die herangeführten Einsatzkräfte trafen in den angehaltenen Fahrzeugen aus Münster und Osnabrück insgesamt 10 Personen an, die sich bei der Kontrolle friedlich verhielten, ansonsten aber Angaben zur Sache verweigerten und gegen die durchgeführten polizeilichen Maßnahmen Protest erhoben. Bei der Überprüfung der Personen wurde festgestellt, dass ein 27- jähriger Osnabrücker bereits einschlägig in Erscheinung getreten war. Bei den anderen 19- bis 29- Jährigen dürfte es sich um Mitläufer gehandelt haben. Die Kamera und Plakate mit den Aufschriften: "Ausbeuterservice", "Profiteur des Schweinessystems" und "Tatort Rassismus" wurden als Beweismittel sichergestellt. Bei dem verteilten Müll handelte es sich lediglich um Papierschnipsel. Personen kamen nich zu Schaden. Wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, Hausfriedensbruch und Beleigung wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell