POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Verursacherfahrzeug möglicherweise ein silberner Caddy

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 14.7.2020, 12.30 Uhr bis 15.35 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer an der Straße am Sportplatz in Neubeckum eine schwarze Limousine der Marke Mercedes an der hinteren linken Seite. Neben dem Pkw stand ein silberner Caddy, der dort häufiger steht und den eine ältere Frau nutzt. Aufgrund der mikroskopischen Spurenauswertung dürfte es sich hierbei um das Verursacherfahrzeug handeln. Die Halterin sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 zu melden.

