POL-WAF: Kreis Warendorf/Beckum. Schmuckeigentümer gesucht

Am Samstag, 18.04.2020, fand eine Zeugin verschiedene Schmuckstücke auf dem Gehweg der Christian-Morgenstern-Straße in Beckum auf und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten die Schmuckstücke sicher. Diese Gegenstände konnten bislang keiner Straftat zugeordnet werden. Die Polizei fragt nun: Wem sind diese Gegenstände gestohlen worden? Wer kennt die Eigentümer der Gegenstände? Hinweise bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

