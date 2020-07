Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Sprechstunde des Bezirksdienstes fällt am Montag aus

Warendorf (ots)

Die Sprechstunde von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr am Montag, 20.7.2020 des Bezirksdienstes Sendenhorst fällt aus personellen Gründen aus. Sie können sich mit Ihrem Anliegen auch an die Polizeiwache Ahlen, Südberg 35, Telefon 02382/965-0 wenden. In Notfällen nehmen Sie über den Notruf 110 Kontakt mit der Polizei auf.

