Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Geldautomaten gesprengt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 16.7.2020 informierte ein Sicherheitsdienst gegen 2.20 Uhr die Polizei über einen ausgelösten Alarm in einer Bank an der Lange Straße in Diestedde. Polizisten stellten vor Ort fest, dass unbekannte Täter zunächst in den Vorraum einbrachen und anschließend den Geldautomaten sprengten. Die Unbekannten erbeuteten mehrere darin befindliche Geldkassetten und flüchteten möglicherweise mit einem roten Kleinwagen in Richtung Sünninghausen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf einen roten Kleinwagen oder den Tätern geben können. Möglicherweise haben die Kriminellen das Fahrzeug im Bereich Wadersloh, Oelde oder Beckum zurück gelassen. Hinweise zu der Geldautomatensprengung nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

