Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Kradfahrer gleich zwei Mal geblitzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 15.7.2020 führten Polizisten eine Geschwindigkeitsmessung in beide Richtungen auf der B 64 in Höhe Neuwarendorf durch. Auf dem Streckenabschnitt beträgt die Höchstgeschwindigkeit 80 Stundenkilometer. 83 Fahrzeugführer waren zu schnell und erhalten einen Bescheid über ein Verwarnungsgeld. 17 Fahrzeugführer dagegen müssen mit einem Bußgeldbescheid rechnen, da sie die Geschwindigkeit erheblicher überschritten.

Unrühmlicher Tagessieger war ein Kradfahrer, der gleich zwei Mal innerhalb von fast zwanzig Minuten "geblitzt" wurde. In Richtung Telgte registrierte das Messgerät 191 Stundenkilometer und kurz darauf in Richtung Warendorf 153 Stundenkilometer. Die Ermittlungen zu dem Fahrer, der mit einer Ducati unterwegs war, sind angestoßen. Die Polizei ist optimistisch, den Raser ermitteln zu können. Neben einer saftigen Geldbuße drohen ihm mindestens ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.

