Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Unfallbeteiligter gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Unfallbeteiligter, der am Mittwoch, 15.7.2020, zwischen 10.30 Uhr und 14.20 Uhr auf dem Parkplatz des Clemensstifts an der Clemensstraße in Telgte parkte. Eine Halterin stellte an ihrem grauen 3er BMW an der hinteren linken Seite einen Schaden fest. Ob sie möglicherweise ein Auto angefahren hat oder ihres durch einen Unbekannten beschädigt wurde, steht nicht zweifelsfrei fest. Daher sucht die Polizei nun den Unfallbeteiligten samt Fahrzeug, der in dem Zeitraum dort parkte und möglicherweise einen Schaden am Pkw hat. Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeugführer nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

