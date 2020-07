Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Positiver Vortest

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 15.7.2020 kontrollierten Polizisten gegen 20.15 Uhr einen Autofahrer auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Dorgenkonsum schließen ließen, boten die Beamten dem 30-Jährigen einen Vortest an. Da dieser positiv war, ließen die Einsatzkräfte dem Freckenhorster eine Blutprobe entnehmen und untersagten ihm die vorläufige Nutzung von Kraftfahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell