Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf, Waterstroate, zwei aufmerksame und hilfsbereite Mitmenschen leisten Hilfe

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 15.07.2020, gegen 16:30 Uhr, fiel einer 34- jährigen Passantin aus Everswinkel in Warendorf auf der Waterstroate eine ältere Dame auf, die offensichtlich Probleme mit ihrem Elektro-Rollstuhl hatte und im dichten Feierabendverkehr versuchte, diesen auf der Fahrbahn zu schieben, was ihr sichtlich Mühe machte und durchaus gefährlich schien. Gemeinsam mit einem 24- jährigen Anwohner gelang es der hilfsbereiten Frau, die Seniorin zunächst davon zu überzeugen, besser auf dem angrenzenden Hof auf Hilfe zu warten. Mit viel Geduld und Engagement sowie Unterstützung der Polizeileitstelle gelang es ihnen dann, die aktuelle Adresse der 80- jährigen Frau aus Freckenhorst zu ermitteln. Da die Polizei gerade mit anderen Einsätzen beschäftigt war, übernahm der 24- jährige kurzerhand auch den Rücktransport zur Wohnanschrift. Die Polizei bedankt sich für die Hilfsbereitschaft und das Engagement der beiden Bürger.

