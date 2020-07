Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Überteuerte Reinigungsarbeiten

Warendorf (ots)

Am Montag, 13.7.2020 boten zwei unbekannte Männer einem Senior die Reinigung einer gepflasterten Fläche seines Grundstücks an. Zunächst sollte es nichts kosten und dann 10 Euro pro Quadratmeter. Am Ende forderten die Tatverdächtigen 400 Euro für ihre geleistete Arbeit. Deutlich zu viel für die kleine gereinigte Fläche von 12 Quadratmetern.

Immer wieder kommt es vor, dass Unbekannte gerade älteren Menschen Arbeiten an der Haustür anbieten. Sei es die Reinigung von gepflasterten Flächen oder die Instandsetzung des Daches. Am Ende sind die Arbeiten häufig minderwertig und die Betrüger verlangen deutlich mehr Geld als zuvor vereinbart. Dabei kann es zu massiven Forderungen kommen, so dass die Hausbesitzer sich unter Druck gesetzt fühlen und bezahlen.

Die Polizei empfiehlt:

- Nehmen Sie keine spontan angebotenen Arbeiten von Fremden an. - Holen Sie für Reparaturen oder Reinigungsarbeiten Angebote von mehreren Firmen ein und vergleichen Sie diese. - Informieren Sie sich bei der Handwerkskammer, Innung oder Verbraucherzentrale über unbekannte Firmen. - Werden Sie unter Druck gesetzt, ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu und informieren Sie die Polizei über den Notruf 110.

