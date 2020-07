Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Dachgeschosswohnung brannte - Ursache ermittelt Ergänzung zur Pressemitteilung von 12.7.2020, 16:49 Uhr

Warendorf (ots)

Am Sonntagnachmittag (12.7.2020) kam es an der Merkurstraße in Ahlen zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Kräfte der Feuerwehr konnten den 54-jährigen Bewohner der Dachgeschosswohnung bergen, dieser verstarb jedoch an seinen Verletzungen vor Ort.

Brandursächlich dürfte nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei eigenverschuldestes fahrlässiges Handels sein. Eine vorsätzliche Brandstiftung sowie ein technischer Defekt werden ausgeschlossen. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von geschätzt 50.000 Euro.

