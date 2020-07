Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Kreuzung nach Verkehrsunfall gesperrt

Warendorf (ots)

Am Montag, 13.7.2020 war in Ennigerloh die Kreuzung Alleestraße/Bahnhofstraße nach einem Verkehrsunfall etwa 45 Minuten gesperrt. Ein 87-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die Alleestraße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Bürgermeister-Hirschmann-Ring. Im Einmündungsbereich kam es zur Berührung der Fahrzeuge. Daraufhin stürzte der Fahrradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Ennigerloher zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden am Auto des Ennigerlohers wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell