Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeugin meldete unsichere Fahrweise

Warendorf (ots)

Eine Zeugin bemerkte am Samstag, 12.7.2020, gegen 19.15 Uhr eine Autofahrerin, die in unsicherer Fahrweise die Freckenhorster Straße in Warendorf befuhr und informierte die Polizei. Die stellte die Ahlenerin kurze Zeit später fahrend fest und forderten sie zum Anhalten auf. Darauf reagierte die 54-Jährige stark verzögert. Die Beamten überprüften die Frau, die augenscheinlich alkoholisiert war. Das bestätigte ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte die Fahrzeugführerin mit zur Entnahme einer Blutprobe. Des Weiteren stellten sie den Führerschein der Frau sicher und untersagten ihr die Nutzung von Kraftfahrzeugen.

