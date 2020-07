Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Alkoholisiert mit E-Scooter gegen Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 11.7.2020 beobachtete ein 36-Jähriger gegen 21.40 Uhr wie ein E-Scooter-Fahrer auf der Bernhardstraße in Ennigerloh gegen ein Auto fuhr und stürzte. Der Zeuge rief die Polizei, die bei der Unfallaufnahme feststellte, dass der 28-jährige E-Scooter-Fahrer alkoholisiert war. Des Weiteren, dass für das Fahrzeug scheinbar kein Versicherungsschutz besteht. Die Beamten nahmen den Ennigerloher nach positivem Atemalkoholtest mit zur Entnahme einer Blutprobe. Der Ennigerloher blieb trotz des Sturzes unverletzt. An dem beschädigten Pkw entstand geringer Sachschaden.

