Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Fahrgäste als Unfallzeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 09.07.2020, ereignete sich um 5.30 Uhr, auf der L 852 in Wadersloh ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 27-jährige Autofahrerin leicht verletzte. Sie befuhr mit ihrem Pkw die L 852 in Fahrtrichtung Lippstadt. Kurz vor der Einmündung Suderlager Straße kam es zu einer Berührung des Pkw mit einem entgegenkommenden Bus. Die 27-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Der Busfahrer fuhr weiter, konnte aber kurze Zeit später ermittelt werden. Zeugen des Unfalls, insbesondere die im Bus befindlichen Fahrgäste, werden gebeten, sich bei der Polizei Beckum, Tel. 02521/911-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell