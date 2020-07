Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Heranwachsender mit Schaufel erwischt - mehrere beschädigte Autos

Warendorf (ots)

Am Samstag, 11.7.2020 erhielt die Polizei gegen 3.30 Uhr den Hinweis auf einen Mann, der offensichtlich mit einer Schaufel Autos an der Wilhelmstraße in Beckum beschädigte. Zwei Anwohner hatten ein Klirren gehört, sahen aus dem Fenster und beobachteten, wie der Tatverdächtige auf einen Pkw einschlug. Sie folgten ihm und konnten erneut sehen, dass der Mann weitere Fahrzeuge beschädigte. Er rannte mit einer Schaufel in der Hand auf Polizisten auf der Straße Ostwall zu, die nach ihm fahndeten und ihn überwältigten. Der alkoholisierte 19-jährige Beckumer steht im Verdacht mindestens sieben Autos beschädigt zu haben, die an der Wilhelmstraße, Kalkstraße, Oelder Straße und Sternstraße standen.

