Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach möglichem Sturz eines Radfahrers gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 11.7.2020 befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen 3.00 Uhr in Ahlen die Beckumer Straße in Richtung Jägerstraße. In Höhe der Aral-Tankstelle sollen dem Ahlener auf der gegenüberliegenden Straßenseite vier dunkel gekleidete Männer entgegen gekommen sein. Sie hätten mit den Fingern auf den 18-Jährigen gezeigt, gelacht und einen Stein in seine Richtung geworfen. Dieser habe das Fahrrad des Ahleners getroffen, der daraufhin gestürzt sei und sich leicht verletzt habe. Wer hat die gesuchten Männer gesehen? Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

