Polizei Warendorf

POL-WAF: Nachtrag Unfallzeit L 548 (Einener Dorfbauerschaft)

Warendorf (ots)

Der Unfall in Warendorf auf der L 548 (Einener Dorfbauerschaft) wurde der Polizei am Sonntag, 12.07.2020, um 06:42 Uhr gemeldet und hatte sich unmittelbar vorher ereignet.

--- 12.07.2020 - 09:07 Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf, L548 (Einener Dorfbauerschaft), Verkehrsunfall mit Verletzten, Rettungshubschrauber angefordert

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 12.07.2020, befuhren zwei 26- jährige Männer aus Telgte und Herzebrock-Clarholz in dem schwarzen Audi A4 des Telgters die L 548 von Warendorf- Milte in Richtung Telgte. In Höhe Einener Dorfbauerschaft 22 kam der Pkw aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Beide Pkw- Insassen befanden sich bei Eintreffen der Polizei außerhalb des Fahrzeugs und hatten Verletzungen. Sie wurden nach notärztlicher Erstversorgung mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber musste nicht eingesetzt werden. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente auf Alkohol- und Drogenkonsum der Pkw- Insassen. Da nicht eindeutig geklärt werden konnte, wer von beiden zum Unfallzeitpunkt am Steuer gesessen hatte, ordnete eine Richterin die Entnahme von Blutproben von beiden Insassen an. An dem Pkw entstand Totalschaden, der auf 20.000 Euro geschätzt wird. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt. In dem Unfallfahrzeug befand sich auch ein Schäferhund, der augenscheinlich unverletzt geblieben war. Eine Passantin nahm den Hund vorübergehend in ihre Obhut.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell